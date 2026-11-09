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Славия обърна Марица 2022 в женското волейболно първенство

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Спорт
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"Белите" се изкачиха до петото място в класирането.

славия обърна марица 2022 женското волейболно първенство
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Славия надигра Марица 2022 с 3:1 (24:26, 25:11, 25:10, 25:18) в мач от петия кръг на българското първенство по волейбол за жени, с което "белите" се изкачиха на пето място в класирането.

Марица 2022 даде отпор само в първия гейм, когато пловдивчанки отразиха три мачбола и достигнаха до 24:24, след което пловдивчанки взеха предимство в допълнителните разигравания. Те реализираха първия си шанс за 26:24 и с това поведоха в резултата.

Славия обаче пое контрол над мача и в следващите три гейма не остави шанс на съперничките си, за да запише трета победа в шампионата. Марица 2022 остава с две.

#Национална волейболна лига за жени 2025/2026 #ЖВК Славия #ЖВК Марица 2022 Пловдив

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