Славия обърна Марица 2022 в женското волейболно първенство

Славия надигра Марица 2022 с 3:1 (24:26, 25:11, 25:10, 25:18) в мач от петия кръг на българското първенство по волейбол за жени, с което "белите" се изкачиха на пето място в класирането.

Марица 2022 даде отпор само в първия гейм, когато пловдивчанки отразиха три мачбола и достигнаха до 24:24, след което пловдивчанки взеха предимство в допълнителните разигравания. Те реализираха първия си шанс за 26:24 и с това поведоха в резултата.

Славия обаче пое контрол над мача и в следващите три гейма не остави шанс на съперничките си, за да запише трета победа в шампионата. Марица 2022 остава с две.