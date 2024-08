След 15 години британските рок легенди Oasis се събират отново

Дългоочаквана новина за меломаните - британската рок-банда Oasis обяви, че се завръща отново на сцената.

Братята Лиъм и Ноел Галахър намекнаха, че това е възможно още преди няколко дни. Днес в профила на групата новината стана факт - 15 години след последния си концерт, двамата отново ще излязат заедно на сцената.

Oasis подготвят мащабно турне, като към момента са обявени около 15 концерта във Великобритания, но се очаква скоро да станат известни дати за концерти и извън Острова.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Oasis (@oasis)





Една от най-знаковите групи на 90-те се разпадна след серия скандали и побои между братята Галахър. "Wonderwall", "Don't look back in anger" и "Stop crying you heart out" са само малка част от хитовете им.

