След 61 поредни победи: САЩ разплака Франция и добави нова олимпийска титла в колекцията си

Националният отбор на САЩ прибави към колекцията си и титлата от олимпийския турнир при жените на Игрите в Париж. Актуалните олимпийски шампионки минаха през спиращ дъха трилър и оцеляха срещу Франция с 67:66 на финала, изигран в зала "Берси". Двата тима имаха своите моменти на възходи, но всичко се реши във финалните акорди, когато селекцията на Шерил Рийв взе по-правилните решения и успя да разплаче баскетболистките, водени от Жан-Еме Тупан.

Това помогна на американките да направят още една крачка към абсолютната доминация и победа №61 поред, като те не познават вкуса на загубата на най-големия спортен форум от 1992 в Барселона. Освен това американският тим завоюва своята осма поредна и общо десета олимпийска титла. От своя страна французойките, които дадоха всичко от себе си, се утешиха със среброто от олимпийски игри за първи път от 2012 година насам и общо втори в своята история. Както е известно, тимът на САЩ спечели олимпийския финал във френската столица и при мъжете, побеждавайки именно домакините в спора за златото.

