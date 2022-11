След експлозията в Полша: Ще задейства ли Варшава член 4 на НАТО?

На 15 ноември следобед двама души загинаха в село в източната част на Полша. Според агенция "Асошиейтед прес", става дума за ракета, изстреляна от украинските сили по приближаваща руска ракета. Информацията е на американски официални представители, пожелали анонимност.

Вчера Русия извършваше масирани удари срещу различни градове в Украйна. Москва отрече да е отговорна за инцидента в Полша и го определи като украинска провокация. Русия заяви, че удари са нанасяни не по-близо от 35 километра от украинско-полската граница. Москва твърди, че разпознава по снимки на отломките ракетата в Полша като украинска ЕС-300.

Рано тази сутрин се проведе извънредна среща на лидерите на страните от Г-20, ръководена от Джо Байдън. Пред журналисти американският президент заяви, че е рано да се твърди, че инцидентът е в резултат на руска ракета. Страните от НАТО се събират по-късно днес, по искане на Полша за задействане на член 4-ти, съгласно който съюзниците се срещат за консултация.

Малко преди 5 следобед експлозия избухва в района на полското село Пшевдов в Източна Полша, близо до границата с Украйна. Загиват двама души.

Полският премиер Матеуш Моравецки свика снощи спешно заседание на правителствената комисия за национална сигурност и отбрана. Варшава обяви, че засилва охраната на въздушното си пространство. От полското външно министерство съобщиха, че произведена в Русия ракета е паднала в източната част на страната. Президентът Анджей Дуда беше по-предпазлив в изказването си и призова за спокойствие.

Днес по обяд предстои втори извънреден Съвет за национална сигурност. Ръководителят на службата съобщи, че се анализира постъпващата информация съвместно с военното командване и службите, включително тези на съюзниците. Полша не е коментирала появилата се в световни агенции информация, че ракетата е била изстреляна от украинските сили срещу приближаваща руска ракета. Варшава е поискала свикване на заседание на НАТО, базирано на член 4 от договора на Алианса.

Генералният секретар Йенс Столтенберг на НАТО написа в Туитър:

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland. I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established.