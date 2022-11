Двама загинаха при експлозия в Полша, има подозрения за паднали руски ракети. НАТО ще заседава утре

Двама души загинаха при експлозия в село Пшевдов в Източна Полша, близо до границата с Украйна. Полски медии съобщиха, че има подозрения, че са жертви на руски ракети, които са поразили полската територия, предава Ройтерс.

Премиерът Матеуш Моравецки свика спешно заседание на правителствената комисия за национална сигурност и отбрана, съобщи говорителят на полския кабинет. НАТО също разглежда информацията, която не е потвърдена. Съюзниците от Пакта ще се съберат на извънредно заседание утре.

Новината, че на полска територия са паднали руски ракети или части от ракети дойде на фона на масираните руски удари в Украйна. Полско радио е съобщило, че в село Пшевдов са паднали две чужди ракети, които са убили двама души, без да уточнява повече подробности. Местната пожарна също е потвърдила за експлозия и двама загинали. "Асошиейтед прес" пък цитира неназован високопоставен източник от американското разузнаване, който съобщава за паднали руски ракети. Нито полското правителство, нито Пентагонът обаче потвърждават.

Заради случая утре сутрин страните от НАТО ще се съберат на заседание. Полският президент Анджей Дуда е разговарял по телефона с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг и с президента на САЩ Джо Байдън. Очаква се Полша да поиска задействането на член 4 от договора на НАТО, което означава провеждане на консултации със съюзниците.

Йенс Столтенберг написа в Туитър, че първо всички факти около инцидента трябва да бъдат изяснени:

Spoke with President Duda @prezydentpl about the explosion in #Poland . I offered my condolences for the loss of life. #NATO is monitoring the situation and Allies are closely consulting. Important that all facts are established.

Руското министерство на отбраната излезе с позиция, в която определя информацията като провокация:

Новината предзвика още реакции.

Българският президент Румен Радев заяви, че "инцидентът в Полша, който доведе до загубата на човешки животи, е неприемлив, крие риск за дестабилизация на целия регион и за разширяване на териториалния обхват на войната на Русия срещу Украйна". Българското Външно министерство също излезе с позиция, като заяви пълната си подкрепа за Полша.

Европейската комисия наблюдава ситуацията отблизо, написа председателят ѝ Урсула фон дер Лайен.

Alarmed by reports of an explosion in Poland, following a massive Russian missile strike on Ukrainian cities. I extend my condolences and my strongest message of support and solidarity with Poland and our Ukrainian friends.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел написа в Туитър, че е шокиран от новината, както и че също е в контакт с полските власти.

Shocked by the news of a missile or other ammunition having killed people on Polish territory.

My condolences to the families.



We stand with Poland.



I am in contact with Polish authorities, members of the European Council and other allies.@AndrzejDuda @MorawieckiM