Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО

Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на НСО
Снимка: БТА
Президентът Румен Радев издаде указ за преназначаването на генерал-майор Емил Тонев за началник на Националната служба за охрана.

На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и във връзка с чл. 7, т. 1 и чл. 8, ал. 3 от Закона за Националната служба за охрана президентът Румен Радев издаде указ, с който преназначава генерал-майор Емил Тонев на длъжността началник на Националната служба за охрана.

За "По света и у нас" от прессекретариата на държавния глава коментираха думите на премиера Желязков така:

"Президентът Румен Радев вече заяви, че до края на месеца ще обяви решението си по направените предложения от изпълнителната власт в рамките на съгласувателната процедура за назначения в сектор "Сигурност".

