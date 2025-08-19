Премиерът Желязков участва във видеоконферентната връзка на "Коалицията на желаещите"
Премиерът Росен Желязков участва в днешната видеоконферентна връзка на "Коалицията на желаещите".
Росен Желязков, министър-председател: По време на днешната видеоконферентна връзка на Коалицията на желаещите обсъдихме резултатите от разговорите за Украйна във Вашингтон. Всички канали за подкрепа на Украйна, които вече сме установили, ще продължават да работят координирано, като ключов елемент за гарантирането на сигурността.
On today's VTC of the Coalition of the willing we discussed the results of the Ukraine talks in Washington. All support channels for that we have established so far should continue to be implemented in a coordinated manner as а key element of security guarantees.— Rossen Jeliazkov (@R_JeliazkovPM) August 19, 2025