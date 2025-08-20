БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Бойко Борисов: Тръмп проведе "ювелирна операция", аз съм оптимист

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира срещата на американския президент Доналд Тръмп с руския ну колега Владимир Путин, както и последвалата среща на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери.

"Аз мисля, че президентът Тръмп проведе една „ювелирна операция“. На него му стигна куражът да заложи авторитета си и да направи среща с президента Путин. След това той много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме и ние. Покани лидерите на най-големите държави, председателят на ЕК и заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки. Аз съм оптимист. Убийствата – това трябва да се прекрати. Най-свещеното нещо е животът на човека. Доколкото познавам президента Путин, той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години", каза Бойко Борисов.

Според Борисов е имало разрив на отношенията между Съединените щати и Европа.

"Според мен, имаше тежък разрив, докато се подпише договорът за митата. Но последните срещи в Белия дом с лидерите на големите държави и президента Зеленски, той направи един много голям пакет от съмишленици", заяви Борисов.

