Борисов: Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна

Той може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между ЕС, САЩ и самата Украйна, допълни лидерът на ГЕРБ

Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в онлайн среща на лидерите на ЕНП.

"Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна".

Той допълни, че в срещата участва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която "ни запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон. С колегите обсъдихме следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир".

