БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Чете се за: 01:20 мин.
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с...
Чете се за: 03:57 мин.
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор...
Чете се за: 02:37 мин.
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя...
Чете се за: 02:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
A+ A-
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Запази

Предвиденото наказание за този вид престъпление е лишаване от свобода между 10 и 15 години

съдът решава дали годишният виктор илиев влетя кола автобус уби човек остане ареста
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

По отношение на извършителите на деянието е взета най-тежката мярка за процесуална принуда, която се отчита както спрямо целите на разследването, така и спрямо степента на обществената опасност на деянието и на дееца. В случая се касае за престъпление с изключително висока степен на обществена опасност, в резултат на което е причинена смъртта на едно лице и средна телесна повреда на повече от едно лице, и общо четири лица, две от които към момента са с опасност за живота, това каза прокурор Сабина Христова след заседанието на Софийския градски съд, който наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на Виктор Илиев.

В петък 21-годишният мъж от квартал "Факултета" заби колата си в градски автобус, уби лекар, и прати четирима в болница с опасност за живота.

„Освен това поведението му като управляващ моторно превозно средство се е характеризирало с изключителна агресивност и арогантност. Същият не е спазвал установените правила за движение по пътищата и, както се установи и в днешното съдебно заседание, не е спирал на светофари със сигнализация в червено. Управлявал е с приблизителна, но неуточнена скорост, която със сигурност е била от порядъка на между 170 и 200 километра в час на територията на град София“, допълни още прокурорът.

След последните изменения в закона предвиденото наказание за този вид престъпление е лишаване от свобода между 10 и 15 години, а в изключително тежки случаи – между 15 и 20 години, посочи Сабина Христова.

На въпрос дали ще се наложи ли извършителят на убийството да плати автомобила, който е шофирал, както и автобуса на градския транспорт, прокурор Христова коментира:

„Вероятно ще следва да се присъдят причинените вреди в резултат на виновното противоправно поведение, и ще се наложи да изплати същите – както за уврежданията на автобуса, така и за предоставения му за ползване лизингов автомобил, който е управлявал при причиняването на пътнотранспортното произшествие.“

Бутилка с райски газ е намерена в колата при извършения оглед и при последвалото претърсване и изземване на съответния автомобил, коментира прокурор Христова, и допълни:

„Налице са и свидетелски показания, че по време на управлението на автомобила извършителят е употребявал райски газ. В тази връзка е назначена химико-токсикологическа експертиза, която към момента е в процес на изготвяне и ще конкретизира употребата на райски газ.“

„Според събраните до момента свидетелски показания поведението на водача е било изключително агресивно. Самите свидетели са отправили молба към него да намали скоростта и да спазва съответните правила, тъй като пътуващият вдясно до водача спътник притежава свидетелство за управление на моторно превозно средство. Очевидно всички са били възмутени и са настоявали той да преустанови този вид поведение, но същият не се е съобразил с техните молби“, завърши прокурорът по делото.

#шофьор-убиец #Виктор Илиев #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
1
Илиана Раева: Ансамбълът преживя някои драми тази година
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян
2
Има задържан за пожара в Българово, огънят е овладян
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
3
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
4
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери заминават заедно със Зеленски за срещата му с Тръмп
5
Урсула фон дер Лайен и други европейски лидери заминават заедно със...
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със стихията в Пирин
6
Учебен хотел в Сандански - подслон за пожарникарите, борещи се със...

Най-четени

Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6 фиша за 2 седмици
1
Водачът на лекия автомобил от тежката катастрофа в София имал 6...
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а над - със заявка
2
След влизането в еврозоната: Обменяме до 1000 лева на момента, а...
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в Царево
3
Бургаски полицаи помогнаха на майка да прибере дъщеря си от лагер в...
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и автобус на градския транспорт в София (ВИДЕО)
4
Ексклузивно: Вижте кадри от зверската катастрофа между кола и...
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между автомобил и автобус на градския транспорт в София
5
Трима души са с опасност за живота след тежката катастрофа между...
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е задържан и е под охрана в болницата
6
21-годишният водач, предизвикал тежката катастрофа в София, е...

Още от: Сигурност и правосъдие

Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек "Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
Чете се за: 02:37 мин.
"Църква" с призив за молитва за пострадалите при зверската катастрофа с автобус, момичета "Църква" с призив за молитва за пострадалите при зверската катастрофа с автобус, момичета
Чете се за: 01:12 мин.
Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя с кола в автобус и уби човек, да остане в ареста Съдът решава дали 21-годишният Виктор Илиев, който влетя с кола в автобус и уби човек, да остане в ареста
Чете се за: 02:17 мин.
Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за 21-годишния шофьор, врязал се в автобус в София
Чете се за: 01:17 мин.
"Леле": С опасност за живота - равносметката след поредната смърт на пътя "Леле": С опасност за живота - равносметката след поредната смърт на пътя
Чете се за: 02:27 мин.

Водещи новини

Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170 и 200 км/ч в центъра на София
Прокуратурата за шофьора-убиец: Дишал райски газ, карал с между 170...
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора 18 постройки изгоряха при голям пожар край Стара Загора
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
"Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек "Желая помилване": Постоянен арест за Виктор Илиев, който се вряза с кола в автобус и уби човек
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР) Кои огнища на пожари остават активни в страната (ОБЗОР)
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Жертви и палачи: Kакво разказват близките на 21-годишния шофьор-убиец?
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Преди срещата Тръмп-Зеленски: САЩ готови на гаранции, подобни на...
Чете се за: 06:12 мин.
По света
Гняв, насилие и шокови гранати в Сърбия: Вучич обеща "силна...
Чете се за: 03:45 мин.
По света
Вино на 7000 години в "Града на птиците"
Чете се за: 11:47 мин.
Избрано
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ