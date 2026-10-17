Снаряди поразиха два танкера край Саудитска Арабия

Британската организация за морски търговски операции съобщи днес за поредни атаки срещу танкери в Персийския залив през последните месеци.

Първият плавателния съд е бил ударен вчера от снаряд от неустановен вид на 68 морски мили (близо 126 километра) североизточно от саудитския град Джубайл, се казва в изявлението, цитирано от Ройтерс. Всички членове на екипажа са в безопасност и са били евакуирани, уточни британската специализирана агенция и добави, че няма данни за нанесени щети на околната среда.

Малко по-късно Британската организация за морски търговски операции съобщи, цитирана от Франс прес, за втора подобна атака вчера - на 78 морски мили (144 километра) североизточно от Джубайл.

Капитанът на танкера е докладвал, че корабът е бил улучен от реактивна граната, изстреляна от борда на лодка. В резултат са нанесени щети в задната част на плавателния съд.

Членовете на екипажа са в безопасност, уточни организацията и добави, мащабът на щетите и последиците за околната среда на този етап не са известни.

По-рано днес Иран обяви, че голям петролен танкер се е натъкнал на мина в Ормузкия проток, след което е станала експлозия.

Вероятно става въпрос за друг инцидент, тъй като Джубайл се намира на стотици километри северно от протока.

Британската организация за морски търговски операции засега не е коментирала третия случай, отбелязва ДПА.