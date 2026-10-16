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Сняг покри и Беклемето! Шофьорите да внимават по пътя Троян - Кърнаре

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Сняг покри и Беклемето! Шофьорите да внимават по пътя Троян - Кърнаре
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Сняг заваля и на Беклемето, а снежна покривка вече има по пътя Троян - Кърнаре в района на прохода. Валежът продължава и обстановката изисква повишено внимание от всички, на които им предстои пътуване през планинския участък.

Шофьорите трябва да бъдат подготвени за зимни условия и да не тръгват на път с неподходящи гуми.

Важно е автомобилите да са оборудвани със зимни гуми, а водачите да се движат със съобразена скорост, да спазват по-голяма дистанция и да избягват резки спирания и маневри.

Температурите се очаква да паднат значително през нощта, което създава предпоставки за заледяване на пътната настилка, особено във високите части на прохода и по сенчестите участъци.

Всички, които пътуват или планират да преминат през Беклемето, да следят пътната обстановка и прогнозата за времето и да не подценяват рязката промяна на условията.

#беклемето #сняг

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