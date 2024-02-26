София домакинства на регионален лагер за баскетболисти под 14 години
Събитието е планирано за периода 9-10 март в зала „Триадица“
Регионален лагер за момчета, родени през 2010 г., от София и София област ще се проведе през следващия месец в столицата. Събитието е планирано за периода 9-10 март в зала „Триадица“.
Треньори на кампа ще са Веселин Веселинов и Ахилеас Зикас.
Ето и кои момчета са повикани:
Николай Гетов – Шампион 2006
Теодор Георгиев – Шампион 2006
Илия Масов – Шампион 2006
Йордан Стоянов – Шампион 2006
Виктор Иванов – Шампион 2006
Калоян Петров – Септември
Петър Минчев – Славия
Иван Съртонев – Славия
Любомир Йотов – Ахил
Стефан Тодоров – Ахил
Йоан Христов – БУБА Баскетбол
Християн Баков – БУБА Баскетбол
Борис Цоков – БУБА Баскетбол
Мартин Евтимов – Левски
Николай Цоков – Левски
Никола Стоянов – Левски
Андрей Шарков – Левски
Мартин Иванов – ЦСКА
Марин Йошовски – Балкан
Георги Харитонов – Балкан
Боян Александров – Миньор 2015
Александър Хасан – Рилски спортист
Денислав Петков – Рилски спортист
Иван Алексов – Рилски спортист
Петър Хаджиев – Евробаскет
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