София домакинства на регионален лагер за баскетболисти под 14 години

Регионален лагер за момчета, родени през 2010 г., от София и София област ще се проведе през следващия месец в столицата. Събитието е планирано за периода 9-10 март в зала „Триадица“.

Треньори на кампа ще са Веселин Веселинов и Ахилеас Зикас.

Ето и кои момчета са повикани:

Николай Гетов – Шампион 2006

Теодор Георгиев – Шампион 2006

Илия Масов – Шампион 2006

Йордан Стоянов – Шампион 2006

Виктор Иванов – Шампион 2006

Калоян Петров – Септември

Петър Минчев – Славия

Иван Съртонев – Славия

Любомир Йотов – Ахил

Стефан Тодоров – Ахил

Йоан Христов – БУБА Баскетбол

Християн Баков – БУБА Баскетбол

Борис Цоков – БУБА Баскетбол

Мартин Евтимов – Левски

Николай Цоков – Левски

Никола Стоянов – Левски

Андрей Шарков – Левски

Мартин Иванов – ЦСКА

Марин Йошовски – Балкан

Георги Харитонов – Балкан

Боян Александров – Миньор 2015

Александър Хасан – Рилски спортист

Денислав Петков – Рилски спортист

Иван Алексов – Рилски спортист

Петър Хаджиев – Евробаскет

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