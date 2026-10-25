Спокоен изборен ден в Северна Македония, до следобедните часове са гласували почти 300 български граждани

Спокойно преминава изборния ден в секциите, в които българските граждани в Северна Македония гласуват в изборите за президент и вицепрезидент. Почти 300 български граждани са упражнили правото си на глас в седемте секции, открити за тези избори на територията на страната.

В Генералното консулство на страната ни в Битоля към следобедните часове на днешния ден са гласували 40 избиратели, в Струмица -36. 30 гласоподаватели са гласували в секцията в Кавадарци, 23 в Прилеп, 39 в Охрид. В посолството на страната ни в Скопие са гласували 96 български граждани, а в Кочани 27.

Изборите в Северна Македония продължават до 20 ч. местно време (21 ч. българско време).