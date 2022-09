Според Шарл Мишел Русия трябва да бъде изключена от Съвета за сигурност на ООН

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел заяви, че Русия би трябвало да изгуби мястото си в Съвета за сигурност на ООН.

В изказването си пред Общото събрание на организацията, без конкретно да назовава името на Русия, Мишел заяви, че когато постоянен член на Съвета започне непровокирана и неоправдана война, която е осъдена от Общото събрание, отстраняването на този член трябва да бъде автоматично.

When a permanent member of the United Nations Security Council starts an unprovoked and unjustifiable war, a war condemned by the UN General Assembly, its suspension from the Security Council should be automatic.#UNGA #UNGA77 pic.twitter.com/aJgt7DV5H1