Станислав Тодоров и Волен Чинков ще свирят двете столични дербит от 25-ия кръг на Първа лига

Най-добрият съдия за изминалата година Станислав Тодоров ще ръководи дербито от 25-ия кръг на Първа лига между отборите на ЦСКА и Славия. Мачът е на стадион "Българска Армия" в неделя от 20:15 ч.

Другото столично дерби от кръга, противопоставящо тимовете на Левски и Локомотив София е поверено на Волен Чинков. Срещата е на "Герена" в събота от 20:00 ч.

Никола Попов пък ще свири мача на хегемона в родния шампионат Лудогорец. "Орлите" приемат Ботев Враца в събота от 17:30 ч.

Съдийският наряд за 25-ия кръг в Първа лига:

Първенство на България по футбол, Съдийски назначения - 25-ти кръг Първа лига:

7 април 2023 г., петък, 19:30 ч.

ПФК Локомотив (Пловдив) - ПФК Септември Сф

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Милен Дончев Арабаджиев

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Кънчев Димитров АВАР: Красимир Владимиров Миланов

СН: Ахмед Яшар Ахмед

8 април 2023 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Лудогорец (Разград) - ПФК Ботев Враца

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русенов Русев

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Кольо Димитров Данев

8 април 2023 г., събота, 20:00 ч.

ПФК Левски - ФК Локомотив 1929 (София)

ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Мустафа Севди Шефкет ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Светослав Колев Енчев

СН: Петър Стоянов Петров

9 април 2023 г., неделя, 15:15 ч.

ФК Хебър 1918 - ПФК Черно море

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Димитър Добромиров Димитров АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Георги Валентинов Стамболджиев

СН: Стефан Апостолов Апостолов

9 април 2023 г., неделя, 17:45 ч.

Спартак 1918 (Варна) - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Николай Георгиев Попниколов

4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Георги Крумов Виделов

9 април 2023 г., неделя, 20:15 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЦСКА-София

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Иво Николаев Колев АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Костадин Ангелов Гергинов

10 април 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

Пирин (Благоевград) - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Владимир Ангелов Велев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Ивайло Красимиров Ненков АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Иван Захариев Вълчев

10 април 2023 г., понеделник, 20:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Ботев АД (Пловдив)

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Константин Делов Писков

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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