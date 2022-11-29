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Станислав Тодоров ще води Лудогорец - Левски, ясни за назначенията за Купата на България

от БНТ
12:04, 29.11.2022
Чете се за: 03:50 мин.
Спорт
Станислав Тодоров съдия
Снимка: БГНЕС
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Съдийската комисия (СК) при Българския футболен съюз (БФС) назначи Станислав Тодоров да ръководи шампионатната среща между Лудогорец и Левски.

Отложеният двубой от 6-ия кръг на Първа лига ще се състои на 1 декември, четвъртък, от 15:00 часа.

Ясни са и съдийските назначения за 1/8-финалите на Купата на България. Никола Попов ще бъде главен рефер на столичното дерби между Септември София и ЦСКА, докато Георги Давидов ще е арбитър на сблъсъка между Лудогорец и Левски, който ще се състои само три дни след шампионатната им среща.

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

Ето и цялото изявление, публикувано на сайта на БФС:

1 декември 2022 г., четвъртък, 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов
СН: Кольо Димитров Данев

1 декември 2022 г., четвъртък, 12:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев
СН: Стоян Маринов Алексиев

2 декември 2022 г., петък, 12:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова
СН: Мартин Живков Богдев

3 декември 2022 г., събота, 12:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Любомиров Минев
СН: Валентин Желев Добрев

3 декември 2022 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Никифор Деянов Велков
СН: Георги Василев Йорданов

4 декември 2022 г., неделя, 13:30 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Йорданов Дойнов
4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев
СН: Радан Василев Мирянов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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#Купа на България по футбол # БФС #Лудогорец #Български футболен съюз
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