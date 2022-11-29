Станислав Тодоров ще води Лудогорец - Левски, ясни за назначенията за Купата на България

Съдийската комисия (СК) при Българския футболен съюз (БФС) назначи Станислав Тодоров да ръководи шампионатната среща между Лудогорец и Левски.

Отложеният двубой от 6-ия кръг на Първа лига ще се състои на 1 декември, четвъртък, от 15:00 часа.

Ясни са и съдийските назначения за 1/8-финалите на Купата на България. Никола Попов ще бъде главен рефер на столичното дерби между Септември София и ЦСКА, докато Георги Давидов ще е арбитър на сблъсъка между Лудогорец и Левски, който ще се състои само три дни след шампионатната им среща.

СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

Ето и цялото изявление, публикувано на сайта на БФС:

1 декември 2022 г., четвъртък, 15:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Диян Христов Вълков АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Кольо Димитров Данев

1 декември 2022 г., четвъртък, 12:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК ЦСКА - София ЕАД

ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Мирослав Николаев Желев

СН: Стоян Маринов Алексиев



2 декември 2022 г., петък, 12:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ФК ЦСКА 1948

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Димитър Димитров Димитров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Павлета Веселинова Рашкова

СН: Мартин Живков Богдев



3 декември 2022 г., събота, 12:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК Ботев АД

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Илиян Петров Капарашев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Ивелин Венциславов Занев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Валентин Желев Добрев



3 декември 2022 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Емилов Венев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Никифор Деянов Велков

СН: Георги Василев Йорданов



4 декември 2022 г., неделя, 13:30 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Левски

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Георги Йорданов Дойнов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Димо Дамянов Вълчев

СН: Радан Василев Мирянов



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok