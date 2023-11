Стефанос Циципас е следващият опонент на Григор Димитров в Париж

Гръцкият тенисист Стефанос Циципас се наложи над руснака Карен Хачанов с 6:3, 6:4 за час и 19 минути игра и се класира за полуфиналите на турнира от сериите "Мастърс" в Париж, където негов съперник ще бъде най-добрият българин Григор Димитров.

Това е втори пореден полуфинал на Циципас в Париж, където миналата година отпадна от Новак Джокович. Хачанов пък е бил победител в Париж през 2018 г., но сега не успя да влезе в топ 4.

В първия сет Циципас успя да направи пробив за 3:1, а след това запази аванса си и затвори частта при 6:3.

Flourishing in Bercy @steftsitsipas is a set away from the last four, he takes the opener 6-3 against Khachanov.@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/w6KSRuNvSW