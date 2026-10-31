Стойчо Младенов: Стадионът е бижу

Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов остана впечатлен от визията на стадион "Българска армия".

Съоръжението бе открито с нулево равенство между ЦСКА и Славия.

"Новият стадион е едно бижу, всички се радваме и сме щастливи ,че най-накрая имаме своя дом, какъвто заслужаваме", коментира Стойчо Младенов след срещата.

Бившият футболист и треньор на "червените" очаква отборът скоро да се върне на победния път.

"Доминирахме през цялото време, просто липсваше гола, а и Славия технически грамотно и успешно се защитаваше. Това са неща, които могат да се коригират, в следващите мачове винаги могат да се коригират с победи", каза той.

Младенов коментира и предстоящото дерби с Левски.