Стойчо Младенов: Стадионът е бижу

Легендата на ЦСКА коментира стадион "Българска армия", равенството със Славия и дербито с Левски.
Легендата на ЦСКА Стойчо Младенов остана впечатлен от визията на стадион "Българска армия".
Съоръжението бе открито с нулево равенство между ЦСКА и Славия.
"Новият стадион е едно бижу, всички се радваме и сме щастливи ,че най-накрая имаме своя дом, какъвто заслужаваме", коментира Стойчо Младенов след срещата.
Бившият футболист и треньор на "червените" очаква отборът скоро да се върне на победния път.
"Доминирахме през цялото време, просто липсваше гола, а и Славия технически грамотно и успешно се защитаваше. Това са неща, които могат да се коригират, в следващите мачове винаги могат да се коригират с победи", каза той.
Младенов коментира и предстоящото дерби с Левски.
"Ние по традиция си ги побеждаваме, имат комплекси от нас. Надявам се отново да победим както сме го правили много пъти", допълни 7-кратният шампион на България с "армейците".