Столичната община осигурява допълнителен градски транспорт за Задушница на 7 ноември

На 7 ноември Столичната община организира допълнително транспортно обслужване във връзка със Задушница. Предвидени са временни автобусни линии, промени в разписанията на част от редовните линии и допълнителни превозни средства.

Временна автобусна линия № 44А ще свързва автостанция „Банкя“ с Новия гробищен парк в Банкя. Тя се осигурява благодарение на съвместната работа на направление „Транспорт и градска мобилност“ към Столична община и ОП „Гробищни паркове“.

Линията ще се обслужва с електрически автобуси Karsan Jest Electric, които ще спират на всички съществуващи автобусни спирки по маршрута.