Стрелба в центъра на Виена близо до синагогата, има ранени (Снимки)

Убити и ранени при стрелба в центъра на Виена. Вътрешното министерство обяви, че разглежда инцидента като терористичен акт, извършен от няколко души. Според същия източник един нападателите е ликвидиран, а друг е избягал. Българският посланик в Австрия Иван Сираков съобщи за БНТ, че един от атентаторите се е взривил с колан с експлозиви в района на синагогата във Виена, съучастниците му са открили огън и са се разбягали в околните улици.

По непотвърдени данни има седем убити и четирима ранени, но равносметката предстои. Засега не се съобщава за пострадали българи. Полицията призова хората да избягват обществените места и градския транспорт, който вече не спира в центъра на Виена.

За няколко убити при стрелба в центъра на Виена, съобщава австрийската обществена телевизия ORF.

Според австрийската агенция APA има тежко ранен полицай. Медии твърдят, че той е охранявал еврейския храм. Лидерът на еврейската общност в Австрия заяви в социалните мрежи, че засега не е ясно дали става дума за нападение срещу синагогата и прилежащите сгради, тъй като в момента на стрелбата те са били затворени.

Според Министерството на външните работи в София няма данни за пострадали български граждани към 22:45 ч.

Според посланика ни във Виена Н.Пр. д-р Иван Сираков. Към момента в посолство няма постъпили сигнали за пострадали български граждани. По думите му, атаката не е само на едно място. Започва от "Шведенплац", където се намира синагогата. Там се взривява един от атентаторите с взривен пояс. След това започва стрелби с дълги оръжия. Атентаторите са няколко, не е един, не е установен техният брой. Започват преградни действия от полицията и специалните сили. Има предупреждение да се избягват всички централни части на Виена. Хората да не излизат навън. Полицията ще уточнява причините. Тепърва жертвите ще се уточняват

За мен лично няма как да няма връзка с атентатите, които станаха по Европа, коментира посланика ни във Виена.

Журналистът Мия Сантова, която живее във Виена близо до мястото на инцидента сподели, че буквално е светнало от полицейски коли. По думите й един от нападателите е убит, а другите са успели да избягат. Хората са предупредени да не излизат от домовете си и да не отварят входните врати. Целият район е блокиран.

По думите й, е имало още едно място на стрелба - това е градският парк.

Полицията потвърди за стрелбата в центъра на Виена, като помоли жителите да избягват обществени места и транспорт.

