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Светослав Вуцов: Себераздаването на целия отбор беше до последен дъх

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Спорт
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Вратарят на Левски се поздрави със суха мрежа в мача с Ягелония.

Светослав Вуцов
Снимка: Startphoto.bg
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Вратарят на Левски Светослав Вуцов остана доволен след минималния успех с 1:0 над Ягелония в Лига Европа.

Стражът направи силен мач и се отчете с важни спасявания.

"Доста тежък мач. Играхме срещу добър противник. Добре подготвени физически са. Себераздаването на целия отбор беше до последен дъх. Това ни помогна, както и добрият колектив на терена. Няма как да не се радвам, тъй като Стивън Стоянчов е едно младо момче, което всеки ден работи да се развива, чака своя шанс и смятам, че го грабна по възможно най-добрия начин и все пак това е неговата работа", сподели той след срещата.

Футболистът на столичани е категоричен, че отборът играе за победа във всеки мач.

"Оценявам добре представянето ми, щом сме спечелили, значи всичко е наред. Труден мач, но важен е крайният резултат и сме доволни. Нашите предварителни очаквания са всеки мач да играем за победа. Сега се насочваме към българското първенство, защото в неделя ни предстои много важен мач. Дава самочувствие дотам, че Европа си е Европа, българското първенство си е българското първенство", допълни Вуцов.

За "сините" предстои столичен сблъсък с ЦСКА в неделя, 8 ноември.

"Съвсем различна мотивация, съвсем различна цел, първо трябва да се възстановим, после да се концентрираме и да се подготвим за неделя. Шест мача ги усетихме като домакинства, нашите фенове са невероятни, сега имаха възможност да дойдат повече и да ни подкрепят. Не е трудно да превключим, ние сме професионалисти и трябва да дадем максимума от себе си", каза Вуцов.

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