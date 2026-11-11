Таня Гатева: Мечтаехме си да започнем с победа и по-добре не можеше да бъде

Селекционерът на българския национален отбор по баскетбол за жени Таня Гатева бе изключително доволна след победното начало на втората фаза от квалификациите за Евробаскет 2027.

Нейните възпитанички започнаха мачовете с успех над Хърватия с 91:74.

"По-добре не можеше да бъде. Резултатът е красноречив. Взимаме всяка една част. Имаше спокойствие. Хубаво е да започнем с победа. Мечтаехме си за това и се случи. Този отбор има още какво да покаже. Имаме доверие и ротации. Мога само да се гордея с тези момичетата. Имаме сърцат отбор с характери. Искам така да продължат", сподели тя след срещата.

Гатева отличи отборния дух и характера на своите състезателки.

"Стараем се много. Бяхме много добре подготвени тактически. Силната страна на Хърватия бе транзицията в нападение и в повечето време я отстранихме. Играхме силно тактически. Духът, желанието, характерът и сърцето се виждаха на терена. Имаме много силни единици и млади момичета, които влизат много добре. Излизаме за победа във всеки мач. Калия и Борислава са лидерите, но има още много момичета. Гоним победата на всяка цена", допълни наставничката.