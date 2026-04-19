Технически проблем с машините забави отварянето на някои секции в Русе

Изборният ден в Русенско започна спокойно. Първите избиратели гласуваха минути след 7:00 часа.

Първоначалните наблюдения са, че хората предпочитат да гласуват с машина, а не с хартиена бюлетина. За технически проблем с включването при няколко електронни устройства съобщиха от РИК, но това не е забавило отварянето на секциите в областта.

Всичките 335 секционни избирателни комисии отвориха врати навреме. От тях 6 са допълнителни, а 5 са подвижни. В 287 от тях ще може да се гласува с електронни устройства, защото избирателите по списък там са над 300. По последни данни имащите право на вот в Русенско са малко над 195 000.

