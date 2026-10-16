Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица

Повишение на температурите се очаква в неделя. Относителното затопляне ще продължи и през новата седмица, когато на места максималните температури ще надхвърлят 20°. Преди това обаче ще остане много по-студено от обичайното за средата на октомври.

Днес максималните температури ще бъдат по-ниски от вчера – между 10° и 15°, в София – около 10°, а по Черноморието – от 14° до 16°. В следобедните часове в по-голямата част от страната ще се задържи облачно и на много места ще вали дъжд, а в планините – сняг.

Ще духа слаб до умерен, а по морския бряг – временно силен северен вятър.

През нощта слаби валежи от дъжд ще има главно в югоизточните райони. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне.

Минималните температури утре ще бъдат от минус 1° до 4°, в София – около 1°, а в Източна България и по Черноморието – между 5° и 8°.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°. Сутринта на места в котловините и равнините ще има мъгла. В югоизточните райони все още ще има слаби превалявания, но през деня валежите и там ще спрат. Облачността ще бъде променлива.

Вятърът ще бъде слаб до умерен, от запад-северозапад, а по морския бряг – умерен до силен от север.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна и преди обяд, главно по южното крайбрежие, ще вали слабо. Максималните температури ще бъдат около 15°–16°, а температурата на морската вода – 18°–19°.

В планините ще има променлива облачност, но времето ще се задържи почти без валежи. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад.

Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 1° на Алеко до 6° на Пампорово.

В неделя ще има променлива, по-често значителна облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще бъде по-топло от събота, с минимални температури между 3° и 8° и максимални – между 15° и 20°.

През първата половина на новата седмица ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания и намаления на облачността. По-голяма вероятност за слаби валежи има във вторник в североизточните райони, а в сряда – в Западна България.

Температурите ще се повишават. В сряда минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 17° и 22°.