БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ...
Чете се за: 05:25 мин.
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на...
Чете се за: 00:45 мин.
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за...
Чете се за: 05:30 мин.
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Запази
Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
Слушай новината

Повишение на температурите се очаква в неделя. Относителното затопляне ще продължи и през новата седмица, когато на места максималните температури ще надхвърлят 20°. Преди това обаче ще остане много по-студено от обичайното за средата на октомври.

Днес максималните температури ще бъдат по-ниски от вчера – между 10° и 15°, в София – около 10°, а по Черноморието – от 14° до 16°. В следобедните часове в по-голямата част от страната ще се задържи облачно и на много места ще вали дъжд, а в планините – сняг.

Ще духа слаб до умерен, а по морския бряг – временно силен северен вятър.

През нощта слаби валежи от дъжд ще има главно в югоизточните райони. Вятърът ще отслабне и в повечето места ще стихне.

Минималните температури утре ще бъдат от минус 1° до 4°, в София – около 1°, а в Източна България и по Черноморието – между 5° и 8°.

Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°. Сутринта на места в котловините и равнините ще има мъгла. В югоизточните райони все още ще има слаби превалявания, но през деня валежите и там ще спрат. Облачността ще бъде променлива.

Вятърът ще бъде слаб до умерен, от запад-северозапад, а по морския бряг – умерен до силен от север.

По Черноморието облачността ще бъде по-често значителна и преди обяд, главно по южното крайбрежие, ще вали слабо. Максималните температури ще бъдат около 15°–16°, а температурата на морската вода – 18°–19°.

В планините ще има променлива облачност, но времето ще се задържи почти без валежи. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад.

Максималните температури в планинските ни курорти ще бъдат от 1° на Алеко до 6° на Пампорово.

В неделя ще има променлива, по-често значителна облачност, но вероятността за валежи е малка. Ще бъде по-топло от събота, с минимални температури между 3° и 8° и максимални – между 15° и 20°.

През първата половина на новата седмица ще бъде предимно облачно, с временни разкъсвания и намаления на облачността. По-голяма вероятност за слаби валежи има във вторник в североизточните райони, а в сряда – в Западна България.

Температурите ще се повишават. В сряда минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 17° и 22°.

#времето #слънчево #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по незаконен начин
1
Християн Мицкоски: Ива Михайлова е била прехвърлена в България по...
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
2
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
3
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България, отивам за златото
4
Карлос Насар: Имам много оферти, но няма нещо по-мило от България,...
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната страна на историята
5
Зеленски: Търпението ни се изчерпа, Тръмп не застава на правилната...
80-годишен мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно състояние до метростанция “Жолио Кюри”
6
80-годишен мъж почина в болница, след като е открит в безпомощно...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Времето

По-студен въздух прониква в петък, в планините ще вали сняг
По-студен въздух прониква в петък, в планините ще вали сняг
Валежи в страната в петък, до края на октомври ще остане по-студено от обичайното Валежи в страната в петък, до края на октомври ще остане по-студено от обичайното
Чете се за: 02:20 мин.
Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни Ново захлаждане и валежи от дъжд в следващите дни
11668
Чете се за: 02:22 мин.
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8° Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и 8°
6578
Чете се за: 02:32 мин.
Ветровито ще остане по Черноморието, в петък се очаква ново застудяване Ветровито ще остане по Черноморието, в петък се очаква ново застудяване
Чете се за: 02:22 мин.
Валежите продължават следобед в Югоизточна България Валежите продължават следобед в Югоизточна България
Чете се за: 03:05 мин.

Водещи новини

"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ на протест в София за по-високи доходи
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ на протест...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
Чете се за: 03:52 мин.
По света
Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Възобновиха операцията по изтеглянето на „Челси-3“
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Бивши премиери, министри и генерали с тревожен апел: Черно море се...
Чете се за: 08:32 мин.
У нас
Европейските лидери обсъждат подкрепата за Украйна и сигурността
Чете се за: 04:15 мин.
По света
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на външните...
Чете се за: 00:45 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ