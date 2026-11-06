Тодор Батков: В неделя всички левскари ще сложим край на разни спекулации

Бившият собственик на Левски Тодор Батков очаква с нетърпение столичното дерби с ЦСКА в Първа лига.

Той отличи победата над Ягелония с 1:0 в Лига Европа.

"Връщаме се преди години. Тежък мач срещу много силен отбор, атлетичен, научен. Показахме дух, макар и да почнахме да отпадаме физически през второто полувреме. Само така, важна крачка към елиминациите", започна Батков.

Според него "сините" са фаворити да спечелят Вечното дерби в неделя, 8 ноември.

"Много силна емоция, когато и "син" юноша носи тази победа. Да, наше момче. Ето това е Левски, духът на Левски. В неделя всички левскари да сложим край на разни спекулации", каза още той.