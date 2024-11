Торонто увековечи Винс Картър

Торонто Раптърс отдаде заслуженото на една от своите легенди. Канадците извадиха от употреба екипа с №15 на Винс Картър. Това се случи на специална церемония, която се проведе по време на голямата почивка на мача от НБА между „динозаврите“ и Сакраменто Кингс. Американецът се превърна в първия играч, чийто номер повече няма да бъде ползван в историята на Торонто.

The moment when you have the first jersey retired in Raptors history #15Foreverpic.twitter.com/1E0IC6hDqt