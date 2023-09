Тотнъм има клауза, с която може да си върне Хари Кейн

Президентът на Тотнъм Даниел Леви разкри, че има клауза, която позволява на клуба да откупи обратно своя бивш капитан Хари Кейн, след като го продаде на Байерн Мюнхен само преди месец за сумата от 100 млн. паунда.

Този ход на ръководството на "шпорите" със сигурност разгневи мнозина от техните фенове, но изненадващо или не разкритието на Леви е дошло именно по време на среща с привърженици и наставника Анге Постекоглу. Ръководителят на Тотнъм обаче не е предоставил повече подробности около тази клауза.

️ Spurs chairman Daniel Levy: “We have buy back clause for Harry Kane”.



“I’d like to thank Harry for everything he's done for us”.



“He’s always welcome back — Harry’s a much loved and valued member of the Spurs family and forever in our history”, via @AlasdairGold. pic.twitter.com/rW8jbdXsLS