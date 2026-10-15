Трабзонспор и Панатинайкос постигнаха успехи в Лигата на конференциите

Бъдещите съперници на ЦСКА в Лигата на конференциите Трабзонспор и Панатинайкос започнаха с победи участието си в турнира.

Трабзонспор победи финландския КуПС Куипио с 4:2 като гост. Пол Онуачу и Мохамед Салах дадоха аванс на турския тим с 2:0 преди почивката. Франкулино вкара още два гола за тима от Трабзон след почивката, а за финдалндците вкараха Петери Пенанен и Густав Енгвал, като Пьотр Паржишек пропусна дузпа.

Панатинайкос, който елиминира ЦСКА 1948 и ще играе с ЦСКА, се наложи над отстранения от Левски Борац Баня Лука с 2:1. Висенте Таборда пропусна дузпа за гръцкия отбор, но Сириел Десерс вкара следващата дузпа - 1:0 в десетата минута. Кингс Кангва направи 2:0 за Пао в 70-ата минута, а Милош Йоич намали за крайното 2:1.

Хайдук Сплит надигра Аякс с 2:1 в мач, който бе прекъснат за известно време заради протести на хърватските фенове. Абдули Санянг изведе Хайдук напред, Дейви Клаасен изравни за тима от Амстердам, но Малин Сотичек даде успеха на домакините.

Университатя Крайова, който бе отстранен от Левски в Шампионската лига, завърши 1:1 с испанския Хетафе у дома. Асад Ал Хамлави даде аванс на румънците, Неманя Гудел изравни за тима от Мадрид.

Швейцарският Лугано победи Цървена звезда в мач с пет гола - 3:2. Албиан Алиети вкара за швейцарците, Тими Елшник изравни за гранда от Белград преди почивката. Раде Крунич дори направи пълен обрат за Звезда, но Дерек Монкада и Анто Гъргич от дузпа донесоха победата на Лугано.

Белгийският Гент победи датския Орхус с 1:0. Хиларион Гоор донесе трите точки за белгийците едва в 88-ата минута.

Шведският Мялби се наложи над Интер Ескалдес с 2:0 с попадения на Якоб Бергстрьом и Аксел Норен през втората част.

Латвийският Рига ФК и Кайрат завършиха 1:1. Марк Гуал вкара за азерите, Улад М'Ханд изравни за домакините. За тима от Рига дузпа изпусна Мухамед Бадамоси.

Албанският Егнатия и датския Мидтиланд също направиха 1:1. Илди Груда бе точен за домакините, Гу-Сун Чо изравни за гостите.