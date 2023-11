Три за щастие. Неподозирано щастие

Всеки губи. Но знае ли как да го прави? И знае ли как да се радва на загубата? Само си представете, че ви зоват „най-слабия отбор в света“. Ще се чувствате ли приятно? Не. Даже вероятно няма да искате да се занимавате с конкретното поприще, защото вече се е появило прозвище, което толкова много ви злепоставя, че няма смисъл да продължавате да опитвате да си проправите път в дадения бранш. Най-слабият отбор в света! Съществува и такъв. И това са симпатичните господа от Сан Марино.

Те са на последно място в ранглистата на ФИФА, която далеч не е най-меродавният източник на информация за класата и възможностите на даден тим, но все пак следи резултатите на националните отбори и ги подрежда според успехите им. В Африка има посредствени отбори, в Северна Америка има аматьорски отбори, в Азия има съмнителни отбори, но най-слабият е в Европа. Сан Марино! Каква държава само!

Най-великият миг в историята на футболната страна идва през 1993 г., когато Давиде Гуалтиери вкарва за тима срещу Англия след, забележете, 8 секунди. Начало на мача, осем секунди, гол за Сан Марино срещу Англия. Направо не е за вярване, но е факт. Е, мачът завършва 7:1 в полза на „Трите лъва“, но за футболното „джудже“ събитията се равняват на спечелване на световно първенство. Към днешна дата въпросният Гуалтиери стопанисва магазинче из уличките на държавата. Ще кажете – каква безсмислена информация. Ами – за тази страна няма подобно понятие като „безсмислен гол“. В цялата им футболна история те са отбелязали съвсем малко над 30 попадения (в това число контроли, официални срещи, непризнати от ФИФА двубои), а само в последните няколко години допуснаха 5 гола от Албания, 10 от Англия, 6 от Финландия, паднаха от Шри Ланка и Малта. Слабаци. Ала симпатични.

Започна квалификацията за Евро 2024. Седем мача, седем загуби, нито един отбелязан гол, допуснати 24. И изведнъж всичко се промени. О, не, не се заблуждавайте – Сан Марино не започна да печели мачове. Даже и равенството е непостижимо. Но отборът просто вкара ... гол. Намиращ се 188 места по-напред в ранглистата на ФИФА, европейският първенец от 1992 година Дания допусна гол във вратата си от Сан Марино, което хвърли в екстаз цялата нация. Разбира се – тимът загуби, но всички се радваха. Минаха няколко дни и съставът се озова на 56-хилядния стадион в Астана. Само отбелязвам, че цялото население на Сан Марино възлиза на около 34 хиляди души. И – о, чудо! Отново гол! Всички се радват, всички празнуват, загубата няма никакво значение. Малките неща от битието обаче – имат. В платформата X, позната за неособено голяма част от населението у нас като „Туитър“, се образува вълна от одобрителни възгласи към акаунт, който – къде на сериозно, къде не – отбелязва всяка секунда от мачовете на тима. „Да, да, успяхме. Успяхме!“.

