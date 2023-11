Финландия детронира миналогодишния шампион на Купа "Дейвис" Канада

Финландия елиминира защитаващия титлата си Канада с 2:1 победи на четвъртфиналите на турнира за Купа "Дейвис", неофициално световно отборно първенство по тенис за мъже.

Северноамериканците, от чийто състав отсъстваха първите две ракети Феликс Оже-Алиасим и Денис Шаповалов, стартираха добре в Малага след успех на Милош Раонич над Патрик Кауковалта с 6:3, 7:5.

Ото Виртанен изравни за европейците след 6:4, 7:5 над Габриел Диало във втория сингъл, а в решаващия мач на двойки Виртанен и Хари Хелиоваара се наложиха над Вашек Поспишил и Алекси Галарно със 7:5, 6:3 и изведоха Финландия до полуфиналите за първи път в историята на надпреварата.

