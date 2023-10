Триумф и несполуки за българските екипажи във втория етап на Balkan Offroad Rallye 2023

Вторият етап на Balkan Offroad Rallye 2023 предложи близо 167 състезателни километра, отново в региона на Сигишоара, със спиращи дъха трансилвански гледки и технични трасета, в които основен фактор бе балансът между коректната навигация и подаването на газ.

Денят бе особено успешен за екипажа Мурат Капаноглу и Александър Трендафилов (Can Am). Българите завършиха отсечката с трето време за деня, но натрупания аванс спрямо конкуренцията им позволи да се изкачат до първото място в клас SSV-бъгитата. Тандемът има преднина от над 12 минути пред Томас Залескас и Аидас Бубинас от Литва (Can Am) преди утрешният маратонски трети етап/

Не беше лош денят и за Димитър Чолаков и Стоян Стоянов (Can Am), които завършиха на 8-о място с 4 минути изоставане зад най-бързите. В генералното подреждане обаче екипажът е на 11-о място, с над 50 минути пасив спрямо водачите. Константин Чолаков и Ивайло Жеков (Can Am) нямаха особен късмет и завършиха етапа на предпоследното 26-о място, а във временната подредба са 19-и, изоставайки на незавидните над 2 часа изоставане от лидерите.

Още по-тежка бе ситуацията за Дончо Цанев и Зорница Тодорова при автомобилите. Тандемът стартира доста силно и още в началото на отсечката започна да наваксва изоставането си спрямо Мирослав Заплетал и Марек Сикора (Ford F-150) от Чехия. В крайна сметка обаче проблем в диференциала на заднозадвижвания им болид ги извади от играта, тъй като не успяха да изкарат целия етап в контролното време и завършиха на 22-ро място. Така миналогодишните победители в Balkan Offroad Rallye 2023 се свлякоха до 19-ото място в подредбата и вече са с пасив от над 4 часа и половина спрямо водачите.

При мотоциклетистите най-бърз във втория етап на Balkan Offroad Rallye 2023 бе Витаутас Радзевисиус от Литва с КТМ. Водач в генералното продължава да е белгиецът Гюнтер Санен с Husqvarna.

В класа на ATV-четириколките дневната победа бе за поляка Марцин Вилколек с Polaris, а начело на временната подредба е сънародникът му и съотборник Иренеуж Остафин.

В паралелния хард офроуд клас Balkan Exteme най-добре с тежкото 61-километрово трасе се справи естонецът Тарво Класимае, но начело на надпреварата продължава да е сънародникът му Хардо Мере, който завърши етапа с второ време.

Етап 3 на Balkan Offroad Rallye 2023 отвежда кервана на надпреварата към втория бивак в красивия град Алба Юлия. В менюто за деня са близо 330 километра, а маратонската специална секция ще е с дължина от над 252 км.

