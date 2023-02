УЕФА се извини на Ливърпул за обвиненията след финала в Шампионска лига

Европейската футболна асоциация (УЕФА) се извини на Ливърпул, след като първоначално обвини феновете на клуба за безредиците преди финала на Шампионска лига между Реал Мадрид и Ливърпул.

Двубоят закъсня с 36 минути, като хиляди английски фенове не успяха да влязат на стадион "Стад дьо Франс". Френската полиция дори използва сълзотворен газ срещу запалянковците.

UEFA welcomes the publication of the Independent Review into events surrounding the 2022 Champions League Final in Paris.



