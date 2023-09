Уелс надви Латвия като гост и съхрани надеждите си за място на Евро 2024

Отборът на Уелс се върна в битката за участие на Евро 2024, след като в поредния си двубой от квалификационна група "D" победи с 2:0 като гост тимът на Латвия.

"Драконите" започнаха по-силно двубоя и след около половин час игра Хари Уилсън бе повален от Каспарс Дубра в наказателното поле и главният съдия Михал Оценаш отсъди дузпа в полза на гостите. Зад топката застана опитният Аарън Рамзи и не сбърка от бялата точка, реализирайки гол №100 в кариерата си на клубно и национално ниво.

В оставащото време до края на първата част, а и след почивката интересни ситуации и пред двете врати не липсваха, но нито латвийците, нито уелсците не успяваха да намерят пътя към гола.

Това се промени в седмата минута от добавеното време на срещата, когато гостите организираха бърза контраатака, завършила с гол на Дилън Брукс, който елегантно копна топката над стража на Латвия и така подпечата трите точки за селекцията на Роб Пейдж, за която това бе едва втори успех в 14 срещи.

С тази победа Уелс събра 7 точки в класирането и изравни по този показател тима на Армения в спора за третото място, след като вчера кавказците допуснаха минимално поражение с 0:1 у дома срещу Хърватия след гол на Андрей Крамарич още в 14-ата минута.

В същото време тази победа на "ватрените" ги изкачи на върха в групата с 10 пункта, колкото има и вторият Турция. Отборът на Латвия пък остава твърдо на последното пето място без нито една спечелена точица до момента.

