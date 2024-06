Украйна с убедителна победа в последната си контрола преди Евро 2024

Украйна победи лесно с 4:0 като гост Молдова в последната си приятелска среща преди началото на Европейското първенство в Германия, което започва в петък.

Роман Яремчук откри резултата за гостите още във втората минута на двубоя в Кишинев след асистенция на Микола Матвиенко. В самия край на първата част Виктор Циганков също се разписа във вратата на домакините.





️ Our XI for pic.twitter.com/8SNt99cfhD

В 49-ата минута Артьом Довбик реализира трето попадение за украинците, а шест минути след това Георгий Судаков оформи категоричния успех в полза на гостите.

Украйна ще играе срещу Румъния на 17 юни в Мюнхен в първия си мач от Евро 2024. Останалите съперници на украинския отбор са Белгия и Словакия.





️ Victory against Moldova!



Keep our fingers crossed for Vitaliy Mykolenko pic.twitter.com/pCD6K7k4Py