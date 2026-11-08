В Бургас откриха зимния мотосезон (СНИМКИ)

С молебен за здраве и безаварийно пътуване бургаските мотористи дадоха начало на зимния мотосезон. За 20-и път любителите на двуколесните машини се събраха под мотото „Преброяване на дивите зайци“.

В инициативата се включиха мотористи от Бургаския регион и различни краища на страната. Навръх Архангеловден те се събраха край Пантеона в Морската градина, откъдето потеглиха на традиционно шествие по централните улици на града.

Основното им послание е за повече внимание и отговорност на пътя, особено през зимните месеци, когато условията за движение стават по-рискови.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова