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В Бургас откриха зимния мотосезон (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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В Бургас откриха зимния мотосезон (СНИМКИ)
Снимка: БНТ
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С молебен за здраве и безаварийно пътуване бургаските мотористи дадоха начало на зимния мотосезон. За 20-и път любителите на двуколесните машини се събраха под мотото „Преброяване на дивите зайци“.

В инициативата се включиха мотористи от Бургаския регион и различни краища на страната. Навръх Архангеловден те се събраха край Пантеона в Морската градина, откъдето потеглиха на традиционно шествие по централните улици на града.

Основното им послание е за повече внимание и отговорност на пътя, особено през зимните месеци, когато условията за движение стават по-рискови.

Снимки: БНТ, Елеана Цанова

#зимен мотосезон #Бургас

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