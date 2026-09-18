БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по...
Чете се за: 03:27 мин.
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще...
Чете се за: 08:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

В ЦИК до момента са подадени документите на 13 кандидатпрезидентски двойки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
Запази
ЦИК - избори 2026
Снимка: БТА
Слушай новината

До 17.00 ч. днес в Централната избирателна комисия са постъпили документи за регистрация на 13 кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври 2026 г., съобщиха от комисията на официалната си фейсбук страница. Подалите документи са:

1. Лъчезар Аспарухов Аврамов - кандидат за президент, и Ивайло Дражев Атанасов - кандидат за вицепрезидент

2. Венцислав Атанасов Ангелов - кандидат за президент, и Атанас Иванов Стефанов - кандидат за вицепрезидент

3. Нако Райнов Стефанов - кандидат за президент, и Нина Петкова Ламбова - кандидат за вицепрезидент

4. Камен Захариев Тасков - кандидат за президент, и Галя Димитрова Иванова - кандидат за вицепрезидент

5. Борис Кирилов Анзов - кандидат за президент, и Бранимир Мичев Мичев - кандидат за вицепрезидент

6. Радостин Петев Василев - кандидат за президент, и Красимир Цветков Манов - кандидат за вицепрезидент

7. Методи Веселинов Бъчваров - кандидат за президент, и Ленин Велинов Станоев - кандидат за вицепрезидент

8. Александър Трифонов Томов - кандидат за президент, и Сергей Петков Инджов - кандидат за вицепрезидент

9. Волен Николов Сидеров - кандидат за президент, и Славчо Георгиев Велков - кандидат за вицепрезидент

10. Ивелин Людмилов Михайлов - кандидат за президент, и Юлиана Младенова Матеева - кандидат за вицепрезидент

11. Мария Петрова Колева - кандидат за президент, и Валери Йорданов Велковски - кандидат за вицепрезидент

12. Боян Боянов Станков Расате - кандидат за президент, и Йордан Стоянов Манасиев - кандидат за вицепрезидент

13. Величка Неделчова Георгиева - кандидат за президент, и Росен Игнатов Иванов - кандидат за вицепрезидент

#документи в ЦИК #13 кандидат президенски двойки #подаване

Водещи новини

НА ЖИВО: Брифинг за предприетите от институциите действия срещу корупцията
НА ЖИВО: Брифинг за предприетите от институциите действия срещу...
Чете се за: 06:20 мин.
У нас
Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи Премахва се акцизът на пропан-бутана, по 50 евро ще получат над половин милион българи
Чете се за: 08:07 мин.
У нас
След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи След Съвета по сигурността: Има сериозни дефицити по отношение на наличието на антидрон системи
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки Санкции, резултати и насърчаване: МОН представя пакет от мерки
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
НА ЖИВО: 8 министри ще отговарят на въпроси на днешния...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Жители на Несебър и Свети Влас излязоха на протест - искат спешно...
Чете се за: 05:40 мин.
У нас
Парламентарните избори в Русия започват - ще се гласува три дни без...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Нова номинация за премиер в Румъния в опит за излизане от кризата
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ