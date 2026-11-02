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БЪЛГАРИЯ ИЗБРА ПРЕЗИДЕНТ

В град Белица вотът печели Илияна Йотова, в общината и селата обаче води Андрей Гюров

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Избирателната активност в Община Белица скочи от 8% на първия тур на президентските избори до близо 40% на балотажа.

Изборният ден вчера беше сравнително спокоен, без особени нарушения, но пък с висока избирателна активност – почти пет пъти по-висока от тази на първия тур. Гласували са 3076 души от общо 7971 с право на глас.

Интересното е, че вчерашния вот показа разделение в общината. Ако в град Белица например, убедително изборите спечели Илияна Йотова, то в селата убедително печели Андрей Гюров. Само за сравнение – в Белица 417 гласа за Илияна Йотова срещу 350 за Андрей Гюров. Така че голяма част от гласоподавателите, които на първия тур се въздържаха да дадат своя глас, този път са го направили за Андрей Гюров.

В изборният ден в общината бяха разкрити 17 секции – в 7 се гласуваше с хартиена бюлетина, в останалите 10 с машина. С машините също нямаше проблеми – само в една от секциите имаше проблем с разпечатването на разписките, но той беше отстранен бързо. В някои от селата имаше временно прекъсване на електричеството, но това отново не затрудни изборния процес.

Впечатление прави, че възрастните хора в повечето населени места трудно се справяха с гласуването с машина. Имаха нужда от помощ, която обаче не можеше да им бъде оказана от членовете на секционните избирателни комисии. В една от секциите в Белица например възрастен човек се ядоса, че не успял да гласува и си тръгна разстроен. Но изборният ден в 3-та секция продължи нормално, така че като цяло нямаше нарушения.

Вижте прякото включване на Аксения Ангелова

#община Белица #Илияна Йотова

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