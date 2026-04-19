България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-то...
БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

В началото на изборния ден: Проблем с машина за гласуване в Бургас

від БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Снимка: БНТ
За проблем с устройство за гласуване сигнализират от Бургас.

Спокойно протича изборният ден в Бургас. Точно в 7:00 часа бяха отворени всички избирателни секции в областта, които са общо 751. В 599 от тях избирателите имат възможност да гласуват машинно, а подвижните секционни избирателни кутии са 10.

В началото на деня възникна технически проблем в секция № 67, където според комисията машината не е била включена към електрозахранването и е работила на батерия. Това доведе до напрежение сред част от гласоподавателите, които не успяха да упражнят вота си машинно и се наложи да преминат към гласуване с хартиена бюлетина.

Общият брой на избирателите в областта е 361 441, като в Бургас право на глас имат 182 727 души. Още с отварянето на секциите имаше желаещи да гласуват, а към този момент няма постъпили сигнали за сериозни нарушения.

Вижте още в прякото включване на Елеана Цанова от Бургас

#начало на изборния ден #пробллеми с гласуването #проблем с машините #България гласува #Бургас

