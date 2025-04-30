БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
5 години България ще подава на Гърция вода за напояване...
Чете се за: 01:52 мин.
До 33 градуса през месец май
Чете се за: 03:40 мин.
Арестуваха шефа на митницата в Пловдив, покровителствал...
Чете се за: 03:35 мин.
Премиерът Желязков разпореди до 10 дни системата BG-ALERT...
Чете се за: 01:37 мин.
Последен шанс за по-евтина винетка, от утре цената ѝ скача
Чете се за: 00:27 мин.
Патриарх Даниил: Вярата не е нещо, което може да се...
Чете се за: 18:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В неделя се прощаваме с оперния певец Богомил Спиров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Запази
оперният певец богомил спиров загина катастрофа центъра софия
Слушай новината

На 4 май е поклонението пред Богомил Спиров.

Ще си вземем последно сбогом с нашия обичан колега в храма „Св. вмчк. Георги Победоносец“ в неделя, в 11:30 ч., съобщават от Музикалния театър.

Артистът си отиде на 28 април, на 56 години, след като беше прегазен с мотора си от камион в центъра на София.

Богомил Спиров е роден на 5 юни 1968 година в София. Завършил е техникума по полиграфия и фотография „Юлиус Фучик“. През 1994 завършва Националната музикална академия „Панчо Владигеров” в София, специалност „Оперно пеене” при Никола Василев – баритон от Софийската опера.

От 1993 г. Богомил Спиров е актьор в Музикалния театър., където изпълнява централните роли в десетки оперети и мюзикъли, сред които „Пиратите от Пензанс” от Гилбърт и Съливан, „Българи от старо време” от Асен Карастоянов, „Царицата на Чардаша” от Имре Калман, „Орфей в ада” от Жак Офенбах, „Любов и смърт в Мулен Руж” – обработка Левон Манукян, „Исус Христос суперзвезда” от Андрю Лойд Уебър, „Йосиф и фантастичната му пъстра дреха” от Андрю Лойд Уебър, „Хубавата Елена” от Жак Офенбах, „Фраскита” от Франц Лехар, „Виенска кръв” от Йохан Щраус, „Чикаго” от Боб Фос и Фред Еб, „Веселата вдовица” от Франц Лехар, „Прилепът” от Йохан Щраус, „Лелята на Чарли” от Оскар Фелцман, „Зоро” по музика на „Джипси Кингс”, „Цигански барон” от Йохан Щраус, „Мамзел Нитуш” от Ерве, „Виктория и нейния хусар” от Паул Абрахам, „Котки” от Андрю Лойд Уебър, „Баядерка” от Имре Калман, „Херцогинята от Чикаго” от Имре Калман, „Любовта на боговете” от Александър Йосифов, „Мис Сайгон” от Шонберг, „Граф фон Люксембург” от Франц Лехар, „Прилепът” от Йохан Щраус, „Казанова” от Георги Костов, „Една нощ във Венеция” от Йохан Щраус, „Йосиф и фантастичната му пъстра дреха” от Андрю Лойд Уебър, „Принцесата на цирка” от Имре Калман.

#Богомил Спиров #последно сбогом

Последвайте ни

ТОП 24

Арестуваха шефа на митницата в Пловдив, покровителствал нов контрабанден канал за цигари на Паскал (ВИДЕО)
1
Арестуваха шефа на митницата в Пловдив, покровителствал нов...
Водещата на "Денят започва" Христина Христова с награда "БГ модна икона 2025"
2
Водещата на "Денят започва" Христина Христова с награда...
Напусна ни дългогодишният ръководител на предаването "Бразди" на БНТ Петър Карагьозов
3
Напусна ни дългогодишният ръководител на предаването...
На фокус: Руска пропаганда в български училища?
4
На фокус: Руска пропаганда в български училища?
Трима убити и много ранени при стрелба в Швеция
5
Трима убити и много ранени при стрелба в Швеция
Патриарх Даниил: Вярата не е нещо, което може да се получи с казване, с настояване и ние не целим това
6
Патриарх Даниил: Вярата не е нещо, което може да се получи с...

Най-четени

Оперният певец Богомил Спиров загина в катастрофа в центъра на София
1
Оперният певец Богомил Спиров загина в катастрофа в центъра на София
Почина легендарната журналистка на БНТ Даниела Кънева
2
Почина легендарната журналистка на БНТ Даниела Кънева
Арестуваха шефа на митницата в Пловдив, покровителствал нов контрабанден канал за цигари на Паскал (ВИДЕО)
3
Арестуваха шефа на митницата в Пловдив, покровителствал нов...
Лекарят на папата разказва за последните земни мигове на Светия отец
4
Лекарят на папата разказва за последните земни мигове на Светия отец
Хаос в Испания и Португалия заради срив в електропреносната мрежа
5
Хаос в Испания и Португалия заради срив в електропреносната мрежа
Полицаи задържаха жена, подменила 400 000 евро с бели хартийки
6
Полицаи задържаха жена, подменила 400 000 евро с бели хартийки

Още от: Общество

След сривовете в два мобилни оператора - КРС изиска от тях вътрешни проверки
След сривовете в два мобилни оператора - КРС изиска от тях вътрешни проверки
Напусна ни дългогодишният ръководител на предаването "Бразди" на БНТ Петър Карагьозов Напусна ни дългогодишният ръководител на предаването "Бразди" на БНТ Петър Карагьозов
Чете се за: 01:12 мин.
Гарантирани ли са равните права на родителите след раздяла? Гарантирани ли са равните права на родителите след раздяла?
Чете се за: 06:15 мин.
Премиерът Желязков разпореди до 10 дни системата BG-ALERT да сработи Премиерът Желязков разпореди до 10 дни системата BG-ALERT да сработи
Чете се за: 01:37 мин.
Патриарх Даниил: Вярата не е нещо, което може да се получи с казване, с настояване и ние не целим това Патриарх Даниил: Вярата не е нещо, което може да се получи с казване, с настояване и ние не целим това
Чете се за: 18:30 мин.
Водещата на "Денят започва" Христина Христова с награда "БГ модна икона 2025" Водещата на "Денят започва" Христина Христова с награда "БГ модна икона 2025"
7503
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Командирът на ВВС: След кацането на F-16 е констатирано отклонение в работата на една от системите
Командирът на ВВС: След кацането на F-16 е констатирано отклонение...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
5 години България ще подава на Гърция вода за напояване от река Арда, докато си построят язовир 5 години България ще подава на Гърция вода за напояване от река Арда, докато си построят язовир
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
До 33 градуса през месец май До 33 градуса през месец май
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Арестуваха шефа на митницата в Пловдив, покровителствал нов контрабанден канал за цигари на Паскал (ВИДЕО) Арестуваха шефа на митницата в Пловдив, покровителствал нов контрабанден канал за цигари на Паскал (ВИДЕО)
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Адалберт Кръстев е новият военно-апелативен прокурор на София
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
След сривовете в два мобилни оператора - КРС изиска от тях вътрешни...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Мъжът, пребил дете в Луковит, остава за постоянно в ареста, реши съдът
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Природният газ поевтинява с 14% през май
Чете се за: 01:15 мин.
Икономика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ