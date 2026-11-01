Валенсия надви Елче

Валенсия постигна важна победа в битката за оцеляване – 1:0 над Елче като гост в 11-ия кръг на Ла Лига, но въпреки това с 9 точки остава на 19-ото предпоследно място в класирането. Домакините от Елче са на 17-о с 10 пункта.

Единственото попадение, което донесе втората победа за „прилепите“ през сезона, вкара Умар Садик в 69-ата минута. Завърналият се след контузия нападател получи подаване от Арно Данджума в наказателното поле и простреля вратаря Дитуро.

Домакините започнаха по-активно и установиха контрол върху топката. В 21-вата минута Лукас Сепеда разтресе напречната греда с мощен удар от наказателното поле. От своя страна Валенсия, вече под ръководството на мексиканската легенда Хавиер Агире, беше доста пасивна в атака.

Второто порувреме беше малко по-равностойно, но вратарят на гостите Столе Димитриевски се отличи с няколко отлични намеси, в това число и на Федерико Редондо в добавеното време.