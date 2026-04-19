Ваня Нушева: Изпълнителната власт свърши това, което трябва, за да имаме добре организиран изборен процес

Институциите на изпълнителната власт положиха всички усилия, за да може да съдействат на изборната администрация, така, че да имаме един добре организиран изборен процес. Това, което трябваше да направят министерствата, областните управители, действително е свършено, каза в Изборът: Още от деня съветник на служебния премиер по въпросите на изборите Ваня Нушева.

Тя допълни, че действията на кабинета във връзка с изборите не са пиар, а въпрос за публичност и отчетност.

Ваня Нушева, съветник на служебния премиер по въпросите на изборите: "Виждаме една сериозна дезинформационна кампания по отношение на гласуването с машини. Множество непроверени информации за това, че машините отказват, че машините не работят. На практика бройката е двуцифрено число. Това показва, че всъщност в сравнителен план с предходния избори ситуацията е по-добра. ЦИК наистина дължи информация за това, че машините работят."

Сред другите сериозни проблеми около вота Ваня Нушева очерта смяната на членове на СИК.

Ваня Нушева, съветник на служебния премиер по въпросите на изборите: "Причината, освен неадекватния начин, по който някои от партиите мобилизират своите членове, е Изборния кодекс. Които се отваря напоследък непрекъснато, точно преди изборите, с идеята да бъдат поправен за добро. Въпреки че всички експерти, наблюдатели посочваха, че е необходима промяна в Изборния кодекс и не трябва да се позволява масово практиката да се заменят в последния момент вече обучени, вече посочени членове на избирателни комисии с нови, политическите партии в парламента така и не постигнаха консенсус за да направят тази важна промяна в Изборния кодекс. В допълнение, ако говорим за съставите на секционните избирателни комисии, стои открити въпросът, дали не е необходима и една друга промяна в начина по който се конструират секционните комисии. Така че не само партийния принцип на представителство, но и експертния принцип да бъде добавен."

За съжаление политическите коментари в тази кампания, видяхме, че са насочени към технологии, към начин на организиране на изборния процес. Много малко бяха посланията на политическите партии, на представителите на партиите, свързани с това какво могат да предложат на избирателите, за да ги мотивират, допълни Нушева.

