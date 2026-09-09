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"Величие" издига кандидатурата на Ивелин Михайлов за президент и на Юлиана Матеева за вицепрезидент

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величие издига кандидатурата ивелин михайлов президент юлиана матеева вицепрезидент
Снимка: "Величие"
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Партия "Величие" издига кандидатурата на Ивелин Михайлов за президент и на Юлиана Матеева за вицепрезидент, съобщиха от пресцентъра на партията.

През последните седмици проведохме вътрешно проучване и обсъждане сред членове и симпатизанти на "Величие". За нас беше важно да чуем хората и да разберем кого искат да ни представлява в предстоящата президентска кампания. Кандидатурите на двама души получиха над 90% от гласовете, каза Албена Пекова, председател на партия "Величие", цитирана в прессъобщението.

Ивелин Михайлов е роден на 30 август 1977 г. в Горна Оряховица, според информация на интернет страницата на партията. Идеолог и главен изпълнителен директор на "Исторически парк" АД. Завършил е Икономическия университет – Варна, специалност "Стопанско управление". Икономист, финансист, подпомага развитието на малкия и средния бизнес чрез семинари, специализирана литература и др. Идеолог и вдъхновител на партия "Величие". Депутат в 51-вото Народно събрание.

Юлиана Матеева е родена във Варна. Завършила е средното си образование в V гимназия "Йоан Екзарх", след което специалност "Право" в Юридическия факултет на Техническия университет в родния си град. Професор по наказателно право е в Юридическия факултет на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Тя е преподавател по наказателно право и в Югозападния университет "Неофит Рилски". Матеева има повече от 20 години опит в сферата на висшето образование, включително два мандата на длъжност "ръководител катедра". Практикуващ адвокат към Адвокатската колегия във Варна. Депутат в 50-вото и 51-вото Народно събрание.

#Юлиана Матеева #кандидат за вицепрезидент #Ивелин Михайлов #партия "Величие" #кандидат за президент

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