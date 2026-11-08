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Велислава Петрова за стрелбата в Краков: България е солидарна с народа на Полша

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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велислава петрова стрелбата краков българия солидарна народа полша
Снимка: БТА/Архив
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България е солидарна с Полша, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова след вчерашната стрелба в полския град Краков, при която шестима души бяха убити. Тя изрази съболезнования на полския си колега Радослав Шикорски, както и на народа на Полша.

"Мислите ни са със семействата на загиналите, а на ранените, включително на полицаите, които са спрели нападателя, пожелаваме бързо възстановяване", написа в социалната мрежа Екс Велислава Петрова.

#външният министър Велислава Петрова #Велислава Петрова #КРАКОВ #стрелба #Полша

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