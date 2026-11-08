Велислава Петрова за стрелбата в Краков: България е солидарна с народа на Полша

България е солидарна с Полша, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова след вчерашната стрелба в полския град Краков, при която шестима души бяха убити. Тя изрази съболезнования на полския си колега Радослав Шикорски, както и на народа на Полша.
"Мислите ни са със семействата на загиналите, а на ранените, включително на полицаите, които са спрели нападателя, пожелаваме бързо възстановяване", написа в социалната мрежа Екс Велислава Петрова.
Deeply saddened by the attack on Kraków's Main Square. Dear @sikorskiradek, my sincere condolences to you and to the people of Poland. Our thoughts are with the families of those killed, and we wish the injured, including the police officers who stopped the attacker, a swift recovery. Bulgaria stands with Poland.— Velislava Petrova, PhD (@vpetrova_mfa) November 8, 2026