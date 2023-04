Везенков: Българският баскетбол не е на високо ниво, дори не е и на средно европейско

Лидерът на Олимпиакос и основен фаворит за MVP наградата в Евролигата Александър Везенков даде интервю пред Sport Klub, в което говори за нивото на българския баскетбол, участието си на Евробаскет 2022, настоящия сезон с Олимпиакос и възможността да продължи кариерата си в НБА.

206-сантиметровото крило записа най-силния си сезон в европейския баскетбол, след като се превърна в най-добрия реализатор (средно по 17.6 точки) и играча с най-висок коефициент в Евролигата в основната фаза от кампанията (среден КПД от 22.2).

В интервюто Везенков коментира европейското първенство през 2022 година и представянето на България.

Националът ни заяви, че се надява скоро отново да намерим начин да играем на еврошампионат.

Везенков каза добри думи за Йоргос Барцокас и за клубния си тим.

Българинът сподели още, че за всеки баскетболист е мечта да играе в НБА.



Олимпиакос се изправя срещу Фенербахче на четвъртфиналите в Евролигата, като първият двубой ще се проведе на 26 април от 21:45 в Пирея. В серията се играе до три победи от пет мача, а победителят продължава напред към Финалната четворка, която тази година ще е в Каунас.

Sasha Vezenkov has only one thing on his mind - making the #EuroLeague Final Four in Kaunas pic.twitter.com/zGK91FaHj5