Везенков и Олимпиакос решиха ребуса Анадолу Ефес (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос се върнаха на бърза ръка на правия път в Евролигата. Българинът и неговите съотборници се наложиха над Анадолу Ефес с в среща от четвъртия кръг, изиграна в "Шунел Арена". Действащите шампиони в турнира на богатите контролираха голяма част от мача, отблъсквайки всеки опит за обрат на състава, воден от Пабло Ласо. Това се оказа достъчно за селекцията на Йоргос Барцокас да нанесе второ поредно поражение за турците в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент.

Както винаги, Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година намери място сред титулярите, но този път остана далече от обичайното си представяне. Българският национал не успя да премине двуцифрената бариера. Крилото остави срещу името си 9 точки и 1 борби за 22 минути, в които престоя на паркета. При стрелбата си той бе 2/5 от средна дистанция, 1/3 зад дъгата и 2/2 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Сред титулярите попадна и друг български национал-Коди Милър-Макинтайър, който имаше своите моменти. Американецът с български паспорт бе в основата за възхода на гърците през третата част. Гардът завърши с 8 точки, 4 борби, 4 асистенции и 1 открадната топка за 14 минути в игра. При стрелбата си той бе 4/4 от средно разстояние и 0/2 зад дъгата.

По този начин "червено-белите" имат три победи и една загуба, а турците са на обратния полюс. Н 13 октомври (вторник) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще имат визита на Валенсия, докато Анадолу ще домакинства на Байерн Мюнхен ден по-късно.

First game at their new home, @Olympiacos_BC dominate! #EveryGameMatters https://t.co/6oH0OlMgeZ — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2026

Стрелбата зад дъгата властваше в откриващите минути. Александър Везенков, Тайрик Джоунс и Тайсън Уорд поеха щафетата за домакините, докато от другата страна Матю Стразел и Пи Джей Доужър удържаха фронта в офанзивен план. По-солидната игра в защита, съчетана с проблясъци на Еван Фурние, вдъхновиха гърците намеря пътя към едноличното водачество за аванс от 10 точки в края на встъпителния период.

I @CodiTyree0 with the no looker... Tyrique SLAMS IT HOME! #MotorolaMagicMoment @Moto I @Olympiacos_BC https://t.co/9zSY380EkF — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2026

Ролите на паркета се размениха за начало на следващата десетка, когато Ерджан Османи и Колин Малкъм върнаха гостите в играта. Макар трудностите, които обзеха в нападение, „червено-белите“ не се огънаха и се оттеглиха в съблекалнята при 35:31.

KAI JONES IS NOT HUMAN What a rejection #MotorolaMagicMoment @Moto https://t.co/rbkeAsH0p9 — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2026

Стартът на третата част принадлежеше на Коди Милър-Макинтайър, който почти собственоръчно се погрижи тимът от Пирея да си припомни вкуса на двуцифрената разлика. Изявите на Камерън Пейн и Джордан Лойд не бяха достатъчни за турците да отговорят на предизвикателството, което предостави възможността на актуалните първенци в турнира на богатите да си извоюват 13-точков актив след 30 минути игрово време.

Действащите шампиони на Гърция откриха на висота в дефанзивен план заключителната четвърт и спокойствието продължи да присъства в редиците им. Нов щурм, предизвикан най-вече от Санти Юста, даде възможност на „сините“ да затруднят отново своя съперник, но Жан Монтеро и Джоунс убиха тези надежди, пращайки радостта в гръцкия лагер.

From big to big! Jones getting Sunel excited #MotorolaMagicMoment @Moto I @Baskonia https://t.co/pczIUthLFa — EuroLeague (@EuroLeague) October 9, 2026

Жан Монтеро вдъхнови Олимпиакос с 16 точки. Тайрик Джоунс се отчете с 11 и 6 борби.

Камерън Пейн бе над всички за Анадолу с 12 точки. Пи Джей Доужър финишира с 11, Джордан Лойд приключи с 10.