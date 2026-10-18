Везенков изведе Олимпиакос до нова вярна стъпка по навик

Александър Везенков отново показа, че се намира в добра форма и остави Олимпиакос на перфектния път в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници сломиха Викос при визитата си след 79:68 в среща от третия кръг.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран сред титулярите по традиция. Българският национал не пропусна да постави името си сред най-добрите реализатори и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото остави на сметката си 15 точки, 7 борби, 4 откраднати топки и 1 открадната топка за 29 минути, в които престоя на паркета. При стеблата си той бе 3/8 от средна дистанция, 1/2 отвъд дъгата и 6/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Място в стартовата петица намери и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който бе над всички. Американецът с български паспорт поведе листата на реализаторите и също не бе далече от мисълта за дабъл-дабъл. Гардът завърши със 17 точки, 4 борби и 8 асистенции и 4 откраднати топки за 33 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/3 от средно разстояние, 3/7 зад дъгата и 4/6 от линията за наказателни удари.

Това означава, че селекцията на Йоргос Барцокас продължава с пълен актив от три победи в шампионата на южната ни съседка. На 25 октомври (неделя) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще имат гостуване на Промитеас.

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Поделеното надмощие бе факт в началните минути, като опитите за откъсване с по-сериозна разлика се оказаха мираж, а домакините поведоха с 2 точки в края на дебютната част. Вторият период премина при идентичен сценарий, но гостите имаха последната дума и се прибраха в съблекалнята при 39:36.

„Червено-белите“ влязоха в по-добър ритъм на старта на второто полувреме, когато двуцифрената разлика се превърна в реалност, за да се радват на 13 точки след 30 минути игра. Домакините за пореден път проявиха характер, този път в заключителната четвърт, в която стопиха изоставането си само до 5 точки, но тимът от Пирея намери противодействие и срещу този подем, за да сложи точка на спора.

Мбайе Ндиае приключи с 12 и 6 борби за действащите шампиони на Гърция и Евролигата. Омирос Недзипоглу отбеляза 11 точки, Никола Милутинов финишира с 10 и 6 овладени под двата ринга топки.

Джордан-Малик Флойд отговори с 18 точки за домакинския отбор.