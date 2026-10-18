БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите...
Чете се за: 02:52 мин.
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара,...
Чете се за: 01:40 мин.
Димитър Стоянов: Идват самолети на НАТО над Черно море
Чете се за: 09:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Везенков изведе Олимпиакос до нова вярна стъпка по навик

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Българският национал отново показа, че се намира в добра форма за "червено-белите", които продължават без грешка в елита на Гърция.

везенков изведе олимпиакос нова вярна стъпка навик
Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Слушай новината

Александър Везенков отново показа, че се намира в добра форма и остави Олимпиакос на перфектния път в елита на Гърция. Българинът и неговите съотборници сломиха Викос при визитата си след 79:68 в среща от третия кръг.

Спортист №1 на България за 2022 и 2023 година бе селектиран сред титулярите по традиция. Българският национал не пропусна да постави името си сред най-добрите реализатори и не бе далече от дабъл-дабъл. Крилото остави на сметката си 15 точки, 7 борби, 4 откраднати топки и 1 открадната топка за 29 минути, в които престоя на паркета. При стеблата си той бе 3/8 от средна дистанция, 1/2 отвъд дъгата и 6/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Място в стартовата петица намери и другият български национал - Коди Милър-Макинтайър, който бе над всички. Американецът с български паспорт поведе листата на реализаторите и също не бе далече от мисълта за дабъл-дабъл. Гардът завърши със 17 точки, 4 борби и 8 асистенции и 4 откраднати топки за 33 игрови минути. При стрелбата си той бе 2/3 от средно разстояние, 3/7 зад дъгата и 4/6 от линията за наказателни удари.

Това означава, че селекцията на Йоргос Барцокас продължава с пълен актив от три победи в шампионата на южната ни съседка. На 25 октомври (неделя) Везенков, Милър-Макинтайър и компания ще имат гостуване на Промитеас.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Olympiacos B.C. (@olympiacosbc)


Поделеното надмощие бе факт в началните минути, като опитите за откъсване с по-сериозна разлика се оказаха мираж, а домакините поведоха с 2 точки в края на дебютната част. Вторият период премина при идентичен сценарий, но гостите имаха последната дума и се прибраха в съблекалнята при 39:36.

„Червено-белите“ влязоха в по-добър ритъм на старта на второто полувреме, когато двуцифрената разлика се превърна в реалност, за да се радват на 13 точки след 30 минути игра. Домакините за пореден път проявиха характер, този път в заключителната четвърт, в която стопиха изоставането си само до 5 точки, но тимът от Пирея намери противодействие и срещу този подем, за да сложи точка на спора.

Мбайе Ндиае приключи с 12 и 6 борби за действащите шампиони на Гърция и Евролигата. Омирос Недзипоглу отбеляза 11 точки, Никола Милутинов финишира с 10 и 6 овладени под двата ринга топки.

Джордан-Малик Флойд отговори с 18 точки за домакинския отбор.

#БК Викос #Коди Милър-Макинтайър #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
3
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...
Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води на страната
4
Румънски изтребител F-16 е свалил два дрона в териториалните води...
Какво показват първите огледи на поразения от дронове кораб „Челси-3“?
5
Какво показват първите огледи на поразения от дронове кораб...
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две коли и стълб
6
59-годишен шофьор загина при катастрофа в Добрич, ударил се в две...

Най-четени

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
1
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
2
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
3
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
4
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
5
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Баскетбол

Иван Динев в предаването "Аз съм"
Иван Динев в предаването "Аз съм"
Рилски спортист се оказа прекалено силен за ЦСКА Рилски спортист се оказа прекалено силен за ЦСКА
Чете се за: 02:52 мин.
Миньор 2015 превзе Пловдив след драматичен край Миньор 2015 превзе Пловдив след драматичен край
Чете се за: 03:45 мин.
Спартак Плевен не остави съмнения срещу Политехника Спартак Плевен не остави съмнения срещу Политехника
Чете се за: 03:15 мин.
Локомотив Пловдив рани Берое в Стара Загора Локомотив Пловдив рани Берое в Стара Загора
Чете се за: 03:37 мин.
Везенков увенча представянето си с MVP на кръга в Евролигата Везенков увенча представянето си с MVP на кръга в Евролигата
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

60% от храните на едро поскъпнаха, най-сериозно е повишението при зеленчуците
60% от храните на едро поскъпнаха, най-сериозно е повишението при...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
"Код червено" за въздушна тревога в Литва, жителите се скриха в бомбоубежища "Код червено" за въздушна тревога в Литва, жителите се скриха в бомбоубежища
Чете се за: 02:05 мин.
По света
В България живее най-старият ловен сокол в света - Ромео В България живее най-старият ловен сокол в света - Ромео
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Най-малко седем загинали и десетки ранени в пожара, избухнал до...
Чете се за: 01:40 мин.
По света
"Разходите за живот са ужасяващи": Протестите във Франция...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Протести в Италия срещу скъпия живот
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Малък самолет се е разбил в Гърция, двамата пътници са загинали
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ