Везенков с личен рекорд за Сакраменто, но тимът му загуби от Лос Анджелис Клипърс

Сакраменто Кингс загуби калифорнийското дерби с Лос Анджелис Клипърс със 117:131 (27:35, 23:37, 31:30, 36:29) в "Голдън 1 Сентър" в Сакраменто. Това бе втори мач за "кралете" през последните 24 часа.

Александър Везенков се отличи с най-ефективното си представяне в лигата с 13 точки и 5 борби при 5/7 стрелба от игра, включително 3/5 от тройката. Българският национал игра цели 24 минути в срещата днес, като започна мача от резервната скамейка, но влезе с титулярите за старта на второто полувреме и до самия край на срещата бе част от първата петица на "кралете".

Кауай Ленърд завърши с 34 точки и 9 борби за успеха на Лос Анджелис Клипърс. Джеймс Хардън допринесе с 26 точки, 6 асистенции и 5 откраднати топки, Пол Джордж прибави 19 точки и 7 асистенции, Терънс Мен наниза 18 точки, а Ивица Зубац се разписа с 14 точки и 8 борби.

Ди'Аарън Фокс се отличи с 40 точки и 5 борби за Сакраменто. Малик Монк бе втори по резултатност с 15 точки, Александър Везенков завърши с 13 точки и 5 борби, а Домантас Сабонис добави едва 11 точки при 3/12 стрелба от игра.

