Везенков: Трябва да работя всеки ден, няма друг начин да се изправиш срещу предизвикателствата

Това беше първият ни мач от предсезонната подготовка. Ние се опитваме да подредим парчетата заедно и да играем по-добре. Очевидно резултатът не бе най-добрият, но оставаме верни на това, което правим на тренировките. Трябва да подобряваме много неща, за да бъдем готови за първия мач от сезона. Това заяви Александър Везенков, който тази нощ записа първи минути за новия си тим Сакраменто.

Кингс загубиха от Торонто първия си мач от подготовката преди новия сезон в НБА.

Селекцията на Майк Браун отстъпи с 99:112 в „Роджърс Арена“ във Ванкувър.

