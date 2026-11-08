Виляреал потопи Хетафе с два късни гола в Ла Лига

Виляреал победи Хетафе с 2:0 като домакин в двубой от 12-ия кръг на испанската Ла Лига. Две попадения в заключителните минути осигуриха трите точки за Чжълтата подводница“, която продължава да се изкачва в класирането.

Домакините трябваше да изчакат до 80-ата минута, за да преодолеят защитата на съперника. Тогава Тейжон Бюканън откри резултата и даде преднина на Виляреал в заключителната част на срещата.

Хетафе опита да потърси изравняване, но вместо това допусна второ попадение в добавеното време. Карлос Ромеро се разписа и оформи крайното 2:0, с което окончателно подпечата победата на домакините.

С успеха Виляреал събра 15 точки и заема осмото място във временното класиране на испанското първенство.

Хетафе продължава да изпитва сериозни затруднения при гостуванията си през настоящия сезон. Столичният тим все още няма спечелена точка или отбелязан гол далеч от дома и се намира на 15-ата позиция с актив от 12 пункта.

В друга среща от 12-ия кръг Селта Виго и Леванте не успяха да си отбележат гол и завършиха наравно 0:0.

Програмата за неделя продължава с дербито между Атлетико Мадрид и шампиона Барселона, което започва в 22:00 часа българско време.